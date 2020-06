Homem tenta esfaquear mulher mas filho impede crime

A situação ocorreu em Fernão Ferro, no Seixal.

Um homem de 58 anos tentou esfaquear a esposa, em Fernão Ferro, no Seixal, esta terça-feira. No entanto, o filho do casal impediu o crime e acabou por ser atingido pela arma branca.

O alerta foi registado pelas 10h00, segundo o Jornal de Notícias. Apesar de o filho da vítima e do agressor ter sofrido cortes nos braços não necessitou de receber tratamento hospitalar.

A GNR foi chamada ao local e está a tentar averiguar o que levou o homem a tentar agredir a mulher. O agressor foi detido e as três armas brancas que estavam em sua posse foram apreendidas.

O homem vai agora ser presente ao Ministério Público do Seixal, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação tidas como adequadas.