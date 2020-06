Jovem atira fogo de artíficio a sem-abrigo

A vítima teve de ser hospitalizada e acabou por ficar com algumas queimaduras no corpo.

Um vídeo de um jovem a atirar fogo de artifício a um sem-abrigo, que estava deitado numa rua de um bairro em Harlem, Nova Iorque, está a tornar-se viral nas redes sociais.

No vídeo pode ver-se o fogo de artifício a explodir em cima do homem de 66 anos, enquanto o jovem foge. A vítima teve de ser hospitalizada e acabou por ficar com algumas queimaduras no corpo, segundo o New York Post.

De acordo com as autoridades, o crime ocorreu por volta das 4h00 da madrugada desta terça-feira. A polícia está a investigar o caso e até ao momento não foram feitas quaisquer detenções.

Os internautas estão a criticar bastante a atitude do jovem e pedem respeito pelas pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo.