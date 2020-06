Número de óbitos diários em Itália volta a descer

Nas últimas 24 horas foram registados mais 18 óbitos relacionados com o novo coronavírus em Itália, o que representa uma ligeira descida comparativamente aos dados de segunda-feira, em que foram registadas 23 vítimas mortais. Este é o número diário mais baixo desde o passado mês de março. No total, já morreram 34.675 pessoas infetadas com covid-19 desde o ínicio da pandemia no país.

Foram ainda registados mais 113 novos casos de covid-19. No total já foram infetadas 288.833 em Itália. O número de casos ativos é agora de 19.573 - menos 1.064 em relação ao dia anterior.

Já foram consideradas recuperadas 184.585 pessoas no país, das quais 1.159 nas últimas 24 horas. Por outro lado existem ainda 1.853 pacientes hospitalizados - menos 185 desde ontem -, dos quais 115 estão nos cuidados intensivos - menos 12 em relação ao balanço anterior.