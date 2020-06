André Ventura faz comentário polémico sobre Diogo Carmona e ator responde

A condenação de quatro anos de pensa suspensa ao ator Diogo Carmona, por agressões à mãe e avó materna tem dado que falar nas redes sociais. E o deputado único do Chega, André Ventura, foi uma das pessoas que decidiu comentar a situação do jovem ator.

"Não foi este que me atacou e se colocou ao lado do Quaresma? Não andava a dizer que eu sou um racista violento? Está explicada a origem do distúrbio!", escreveu André Ventura, recordando a polémica em que esteve envolvido com Ricardo Quaresma, que acusou o deputado de ser racista, depois de alguns comentários do mesmo sobre a etnia cigana.

Diogo Carmona não se deixou ficar e respondeu ao tweet do deputado. "Para um tão reputado deputado como o sr. acha que se deveria comparar a um mero perturbado? Quando a televisão estiver com falta de entretenimento eu faço-lhe chegar o recado. Já agora excelente assiduidade!".