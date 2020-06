França regista aumento no número de óbitos diários

De acordo com as autoridades de saúde francesas foram atualizados os números de óbitos nos lares e centros sociais esta terça-feira, algo que não acontecia desde o dia 17 de junho, o que justifica o aumento no número de óbitos.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 57 vitimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em França. No total, já morreram 29.720 no país desde o ínicio da pandemia. Comparativamente ao balanço anterior, ocorreu um aumento no número de óbitos - na segunda-feira foram confirmadas 23 vítimas mortais relacionadas com a covid-19.

De acordo com as autoridades de saúde francesas foram atualizados os números de óbitos nos lares e centros sociais esta terça-feira, algo que não acontecia desde o dia 17 de junho, o que justifica o aumento no número de óbitos.

Ainda se encontram hospitalizadas 9.491 pessoas infetadas com o novo vírus, das quais 117 foram internadas nas últimas 24 horas.682 estão internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais 15 do que ontem.