União Europeia estará a equacionar proibição de entrada a cidadãos norte-americanos

Segundo o New York Times, que avança a notícia, também cidadãos brasileiros e russos poderão vir a ser impedidos de entrar em território europeu.

A União Europeia está a equacionar a proibição da entrada de cidadãos norte-americanos no seu território, noticia nesta terça-feira o New York Times. Segundo a lista dos viajantes que serão autorizados em território europeu a que o jornal teve acesso, também aos cidadãos russos e brasileiros poderá vir a ser barrada a entrada na União Europeia.

Estados Unidos, Brasil e Rússia são, por esta ordem, os países com o mais elevado número de casos confirmados de covid-19 em todo o mundo.

Nos Estados Unidos, onde desde o início da pandemia há registo de 2.421.516 infeções, as mortes associadas ao novo coronavírus ultrapassam já as 123 mil. Com 1.145.906 casos, o Brasil registou nesta terça-feira o maior número de casos diários desde que a covid-19 chegou ao país (34.558) e contabiliza até ao momento um total de 52.649 mortes. Já a Rússia regista um total de 599.705 casos e 8.359 mortes associadas ao novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, foram infetadas em todo o mundo mais de 9,3 milhões de pessoas. Dessas, 5 milhões foram já dadas como recuperadas e 478.610 morreram.