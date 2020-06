Prisões preparadas para visitas

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse ontem que 42 dos 49 estabelecimentos prisionais estão preparados para retomar as visitas a reclusos em “condições de segurança sanitária”.

A governante anunciou que a maior parte dos estabelecimentos prisionais vão retomar as visitas e que as condições sanitárias agora garantidas implicaram “um trabalho enorme de adaptação dos espaços”.

No Estabelecimento Prisional da Carregueira, onde se encontram 752 reclusos, as visitas foram retomadas segunda-feira, com marcação prévia. Os parlatórios tiveram de ser “recriados” com materiais que, além da segurança sanitária, asseguram também “melhor contacto visual e auditivo”.

Questionada sobre o risco da retoma destas visitas, nomeadamente na região da Grande Lisboa, a mais afetada nas últimas semanas pela covid-19, a ministra diz estar atenta e que a Direção-Geral de Reintegração e Serviços Prisionais (DGRSP) continuará a monitorizar e a avaliar permanentemente a situação.