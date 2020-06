Vídeo mostra mulher a tirar máscara e a tossir de propósito para cima de bebé

As autoridades de San Jose, na Califórnia, estão à procura de uma mulher, que terá cerca de 60 anos, que tossiu de forma intencional para cima de um bebé de um ano, depois de se ter envolvido numa discussão com a mãe da criança na fila de um café.

O comportamento da mulher ficou gravado no sistema de videovigilância do estabelecimento, e as imagens estão agora a ser partilhadas junto com um pedido de informações.

Na gravação do incidente, que remonta a 12 de junho, é possível ver-se a mulher a retirar a máscara facial, a aproximar-se do carrinho onde estava o bebé de um ano e a tossir repetidamente para cima da criança.

A mulher terá começado a discutir com a mãe da criança, acusando-a de não estar a respeitar o distanciamento social, recomendado face à pandemia de covid-19, na fila do café.

Já a mãe da bebé, uma cidadã latino-americana, disse, em declarações à estação televisiva ABC News, que o comportamento da outra mulher se tratava de “discriminação racial”.

Segundo Mireya Mora, a referência à necessidade do distanciamento social e o “assédio” só terá começado depois de a mulher, que está ser procurada, a ter ouvido falar ‘espanhol’ com a sua avó, bisavó da criança que também estava presente.

Mireya Mora revelou ainda que apanhou um susto quando a criança teve uma febre ligeira após o sucedido, mas atualmente encontra-se bem.