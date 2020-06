Turismo de Portugal lança site de avaliações dos empreendimentos turísticos

O Turismo de Portugal lançou, esta quarta-feira, a plataforma Clean&Safe. O site vai permitir deixar avaliações sobre empreendimentos turísticos, em tempos de pandemia.

Há dois meses, o Turismo de Portugal já tinha lançado um selo com o mesmo nome, que tem já 17 mil aderentes, de forma a reconhecer as empresas que cumprem as orientações sanitárias para evitar a contaminação dos espaços pelo novo coronavírus. Agora, os cidadãos vão poder avaliar os empreendimentos turísticos que visitam.

O selo será também alargado aos subsetores dos eventos e congressos, a recintos de espetáculos e às termas.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, disse, em declarações à agência Lusa, que esta iniciativa levou a que o conselho mundial de viagens e turismo (WTTC) atribuísse a Portugal o selo Safe Travel, por "instigar confiança".

A governante disse ainda que o selo garante que todos os subsetores do turismo têm um protocolo de segurança sanitária em vigor e que as regras são conhecidas por todos, o que acaba por dar confiança ao turista, mas também aos trabalhadores.

De acordo com Rita Marques, o Turismo de Portugal realiza auditorias aleatórias aos estabelecimentos e, até ao momento, foram identificadas três situações nas quais o selo foi retirado "porque foi considerado que não estava a ser cumprido o protocolo”.

Agora, as avaliações dadas pelos clientes no novo site também poderão dar origem a auditorias.

"Na plataforma ainda não tivemos registo de nenhuma situação atípica que suscitasse uma auditoria. No entanto, está previsto justamente que os clientes avaliem os espaços e pontuem com verde, vermelho ou amarelo o espaço. Com três vermelhos é imediatamente disparada a necessidade de uma auditoria. Se houver muitos amarelos, naturalmente, também teremos de fazer o mesmo", explicou.

O selo Clean & Safe tem uma adesão gratuita e mantém-se válido até 30 de abril de 2021.