Diretor de risco do BES promovido no Novo Banco

Rui Fontes, que foi diretor de risco do BES entre 2012 e agosto de 2014, e que assumiu as mesmas funções no Novo Banco, foi convidado em 2016 pelo Banco de Portugal para assumir as funções de administrador do Novo Banco, com o pelouro do risco, revelou o Público.

O responsável, ao mesmo jornal, revelou que o convite partiu do Fundo de Resolução, entidade gerida pelo Banco de Portugal.

O Fundo de Resolução agravou o saldo negativo para 7 mil milhões de euros no ano passado, refletindo as injeções no Novo Banco.