Mais 30 óbitos e 577 novos casos do novo coronavírus confirmados em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 30 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em Itália. No total já morreram 34.644 pessoas desde o ínicio da pandemia no país. Ocorreu um decréscimo no número total de óbitos devido a uma revisão de dados da província de Trento - esta segunda-feira tinha sido anunciado que já tinham morrido 34.675 pessoas no total.

Foram ainda registados mais 577 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior. Em termos acumulados, Itália regista agora 239.410 casos de contágio. Em termos de casos ativos existem ainda 18.655, dos quais quase 17 mil estão em isolamento domiciliário.

186.111 pessoas foram consideradas recuperadas da doença no país. 1.610 pessoas permanecem hospitalizadas, menos 243 do que ontem, das quais 107 (menos oito face a esta terça-feira) estão internadas nos cuidados intensivos.