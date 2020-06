Incêndio no Porto deixa cinco pessoas desalojadas

Um incêndio numa habitação em Felgueiras, no Porto, deixou cinco pessoas da mesma família desalojadas, esta quarta-feira.

O alerta foi registado às 14h51. De acordo com os bombeiros da corporação de Felgueiras que estiveram no local não houve registo de feridos.

Em declarações à Lusa, o adjunto do comando, Sérgio Lemos, disse que as chamas deflagraram numa arrecadação da habitação e que, até ao momento, são desconhecidas as causas do incêndio.

Por agora, as pessoas irão ficar numa casa de um familiar.