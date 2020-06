Bruno Nogueira anuncia edição especial de Como é que o Bicho Mexe

O programa, que era emitido de segunda a sexta-feira, contou com a participação de várias caras conhecidas do público como Nuno Markl, Salvador Martinha, João Manzarra e Jessica Athayde.

Bruno Nogueira cumpriu a promessa e anunciou, esta quarta-feira, que vai ser gravada uma edição especial do programa Como é que o Bicho Mexe, que teve ínicio durante o período de quarentena provocado pelo novo coronavírus, e que se tornou um fenómeno entre os portugueses.

No próximo domingo, às 23h00, o humorista regressa à sua página oficial de Instagram.

A publicação de Bruno Nogueira já recebeu milhares de gostos e partilhas. Os internautas mostraram-se bastante entusiasmados com o regresso do improviso do humorista.