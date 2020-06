Costa relembra "importância de serem cumpridas as regras de proteção" para vencer o vírus

Mensagem do primeiro-ministro surge depois de uma reunião no Infarmed.

O primeiro-ministro, António Costa, referiu que, esta quarta-feira, durante a reunião realizada com epidemiologistas, no Infarmed, em Lisboa, foi reforçada a mensagem sobre a importância de serem cumpridas "escrupulosamente" as regras de proteção e de saúde pública para vencer a covid-19.

"Na reunião de hoje no Infarmed sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal foi reforçada a importância de serem cumpridas escrupulosamente todas regras de proteção e de saúde pública para conseguirmos vencer o vírus. É uma responsabilidade de todos", escreveu o primeiro-ministro, numa publicação partilhada no Twitter.

Recorde-se que além de Costa, participaram no encontro o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e líderes partidários.