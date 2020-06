Morreu um dos oito doentes que testaram positivo para a covid-19 na urgência de Torres Vedras

Recorde-se que o surto surgiu no Serviço de Urgência Geral do Hospital de Torres Vedras depois de um idoso que esteve internado naquele serviço.

Morreu um dos oito doentes do Serviço de Urgência do Hospital de Torres Vedras que testaram positivo para a covid-19. A notícia foi avançada pelo Centro Hospitalar do Oeste (CHO) esta quarta-feira.

"O número de doentes infetados subiu para oito, um dos quais faleceu hoje", disse fonte do conselho de administração do CHO, onde se integra o Hospital de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, citada pela agência Lusa.

No Hospital de Torres Vedras há ainda dois profissionais de saúde infetados.

Recorde-se que o surto surgiu no Serviço de Urgência Geral do Hospital de Torres Vedras depois de um idoso que esteve internado naquele serviço “com patologias não respiratórias”. O homem foi testado antes de ter alta” e foi “validado como negativo”. Só depois de um segundo teste se percebeu que estava infetado.