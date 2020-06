APED defende novas soluções para rendas em centros comerciais

"A necessidade de encontrar soluções que tenham em conta moratórias, renegociação de contratos e equilíbrio face à diminuição de faturação são pedidos que a APED tem feito junto do Governo e da Associação Portuguesa de Centros Comerciais", refere em comunicado.

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) defende a criação temporária de novas soluções para as rendas das lojas em centros comerciais, que venham ao encontro de um equilíbrio entre senhorios e arrendatários em tempo excecional de pandemia.

"A necessidade de encontrar soluções que tenham em conta moratórias, renegociação de contratos e equilíbrio face à diminuição de faturação são pedidos que a APED tem feito junto do Governo e da Associação Portuguesa de Centros Comerciais", refere em comunicado.

De acordo com a associação, no atual contexto político "é crucial que os partidos com assento na Assembleia da República tenham consciência clara dos desafios que o retalho especializado atravessa e de que o tema das rendas nos centros comerciais é crucial para a sua sobrevivência".

E para a APED não há dúvidas: "As recentes decisões do Governo para a Área Metropolitana de Lisboa, que contribuem para agravar as débeis condições financeiras de alguns lojistas, já muito fragilizadas pelo surto pandémico que afeta o país".