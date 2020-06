Número de novos casos é superior ao de recuperados pelo quarto dia consecutivo

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quinta-feira pela DGS, já morreram 1.549 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais seis óbitos face ao boletim de ontem. Este número representa um aumento de 0,39%.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 311 novos casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 40.4415 - que se traduz numa subida de 0,78%. Destes casos, 240 foram diagnosticados na região de Lisboa e Vale do Tejo (77%).

Há 436 doentes internados, mais sete do que balanço anterior. 67 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos seis do que na quarta-feira.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 26.083 para 26.382 mais 299 do que na atualização anterior. No entanto, este é o quarto dia consecutivo em que o número de novos casos supera o de recuperados. A última data em que houve mais recuperações do que novos casos foi no último domingo.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.524 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 31.113 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 371.024, dos quais 329.085 não se confirmaram.

Recorde-se que esta quarta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou o Norte e é agora a que regista mais casos de covid-19.

Entre os concelhos do país com mais de mil infetados destacam-se: Lisboa, com 3.277, Sintra, com 2.425, Loures, com 1.720, Vila Nova de Gaia, com 1.629, Amadora, com1.546, Porto, com 1.414, Matosinhos, com 1.292, Braga, com 1.256, Gondomar, com 1.093, e Odivelas, com 1.039.

De realçar que o concelho do Porto não regista qualquer novo caso há 20 dias. Questionada pelo i sobre se esta ausência de novos casos se confirma ou se poderá existir um atraso no reporte, depois de no sábado o concelho ter tido uma atualização de 51 casos mas mantendo-se no entanto o total de casos do dia anterior, a diretora-geral da Saúde explicou que os dados disponibilizados por concelho dependem sempre das notificações médicas e laboratoriais, que são complementares e permitem identificar o local de residência.

Casos confirmados:

596 meninos e 520 meninas com menos de 10 anos;

738 rapazes e 860 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.700 homens e 3.145 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.001 homens e 3.389 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.980 homens e 3.789 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.678 homens e 3.745 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.957 homens e 2.238 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.390 homens e 1.562 mulheres entre os 70 e os 79;

1.652 homens e 3.446 mulheres casos com mais de 80 anos;

16 homens e 13 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

17.708 casos do sexo masculino e 22.707 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 8 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

96 homens e 46 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

180 homens e 119 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

448 homens e 589 mulheres com mais de 80 anos.

770 óbitos do sexo masculino e 779 do sexo feminino