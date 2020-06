APAV questiona estatuto para crianças vítimas de violência doméstica e autora da petição esclarece questão

“Devo dizer que considero estranha esta posição porque o autor das declarações, manifestou pessoalmente toda a simpatia pela iniciativa”, afirmou ao SOL Francisca de Magalhães Barros, que lançou a petição que conta já com mais de 26 mil assinaturas.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) defende que uma criança deve ser considerada vítima de violência doméstica quando é exposta ao crime e não apenas quando é o destinatário principal da violência exercida, por outro lado não considera que a criação de um estatuto autónomo seja a solução.

"Para nós sempre foi essencial que a criança seja considerada uma vítima de violência doméstica. Não só, como é óbvio, quando é vítima e destinatário primeiro dessa violência, mas também quando é exposta a essa violência. A nossa questão prende-se com haver uma falta de visão integrada do ponto de vista legislativo dos vários tipos de vítimas, dos vários tipos de direitos e de haver muitas vezes apenas a legislação do momento, do impulso, e que isso, em última análise, acaba por tornar menos operacional a lei", disse o presidente da APAV, João Lázaro, em entrevista à agência Lusa a propósito dos 30 anos da associação, que se assinalam esta quinta-feira.

Recorde-se que a Assembleia da República voltará a discutir o tema do estatuto de vítima autónoma de violência doméstica para as crianças expostas ao crime, na sequência de uma petição pública , que atualmente reúne mais de 26 mil assinaturas.

Esta posição do presidente da APAV não deixou de surpreender a autora da petição, a escritora e pintora Francisca de Magalhães Barros, até porque João Lázaro terá manifestado a sua “simpatia” pela iniciativa, que passa exatamente pela aprovação do Estatuto de Vítima a crianças inseridas no contexto de violência doméstica.

“Sabemos como os juristas têm diferentes opiniões. O essencial é que a criança que assista à violência doméstica seja abrangida no estatuto de vítima, pois atualmente a nossa lei só inclui os órfãos”, esclareceu Francisca de Magalhães Barros em declarações ao SOL.

“Mas devo dizer que considero estranha esta posição porque o autor das declarações, manifestou pessoalmente toda a simpatia pela iniciativa”, adiantou a autora da petição, que fez questão de sublinhar que tal posição do presidente da APAV em nada a faz, ou aos restantes subscritores, “mudar de entendimento quanto à questão”.

A petição é também subscrita pela presidente honorária do Instituto de Apoio à Criança, Manuela Eanes, e a atual presidente, Dulce Rocha, pelo antigo ministro da Administração Interna Rui Pereira, o advogado Garcia Pereira, mas também por associações como a Associação Dignidade; Associação de familiares e amigos/as de Vítimas de femicídio - ACF, Associação Das Mulheres Contra A Violência, Mulheres De Braga, Associação Abraço ou a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Mas para João Lázaro a necessidade da criação de um estatuto autónomo, como defendem os subscritores, não é assim tão evidente.

"Para nós é óbvio que a criança exposta deve ser protegida pela lei. Deve ser, de um ponto de vista da lei que proteja as vítimas de crime e não de começarmos a colecionar estatutos ou a fazermos anexos de estatutos ou 'puxadinhos' de estatutos", disse o responsável, que entende que é preciso "pensar nas vítimas de crime face às suas necessidades conforme o tipo de crime do ponto de vista mais integrado, e até mais holístico, do sistema de justiça".

João Lázaro defende que mais do que novas leis é necessária "uma clarificação" das que existem, e considera que estão consagradas na legislação "soluções que estão muito longe de serem praticáveis", com "muitos buracos" e omissões de direitos, o que faz parecer que "ninguém se parece ter preocupado muito com a sua operacionalização".