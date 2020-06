Direito de Resposta da Efacec

Na sequência de uma notícia publicada na vossa edição online do passado dia 20 de junho, sob o título “ Cerco a Isabel dos Santos de Norte a Su l”, assinado pelos jornalistas Carlos Diogo Santos e Felícia Cabrita, vem o Conselho de Administração da Efacec Power Solution, SGPS, S.A. exercer o seu direito de resposta e de retificação, nos termos e para os efeitos dos artigos 24.º a 26.º da Lei nº 2/99, de 13 de Janeiro, esclarecendo que, ao contrário do que foi reportado, nem a sede, nem as instalações da empresa, foram alvo de buscas pelas autoridades judiciais no âmbito das investigações a Isabel dos Santos.