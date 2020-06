Número de casos diários no Reino Unido quase duplicou nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 149 óbitos no Reino Unido. No total, já morreram 43.081 pessoas infetadas com o novo vírus no país desde o ínicio da pandemia. Este número representa uma descida comparativamente aos últimos dois dias, onde foram registados 154 e 171 óbitos.

De acordo com as autoridades de saúde inglesas foram ainda registados mais 1.118 novos casos de covid-19. Já foram confirmados 43.230 casos do novo coronavírus no país. Ao contrário do número de vítimas mortais verifica-se uma subida significativa no número de casos diários - na quarta-feira foram confirmados 653 novos casos, logo, desde o balanço anterior o número de infeções quase duplicou.