Número diário de novos casos volta a descer em Espanha

Nas últimas 24 horas foram registadas mais três mortes associadas à covid-19 em Espanha. Comparativamente ao balanço anterior ocorreu um aumento ligeiro - tinham sido confirmados dois óbitos esta terça-feira. De acordo com as autoridades de saúde, o número de óbitos acumulados dos últimos sete dias é de 11. Desde o ínicio da pandemia, já morreram 28.3330 pessoas infetadas com o novo vírus no país.

Por outro lado, o número de novos casos do novo coronavírus desceu. Foram confirmados 157 novas infeções esta quinta-feira. Ontem tinham sido registados 196 novos casos de covid-19. No total já foram infetadas 247.486 pessoas desde o início da pandemia em Espanha.

As autoridades de saúde espanholas têm realizado várias revisões nos números diários de casos e óbitos de covid-19, o que tem provocado alterações nos números acumulados relacionadas com o novo coronavírus e gerado polémica em relação ao Governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz.