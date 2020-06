PCP partilha vídeo com medidas de segurança que serão implementadas na Festa do Avante!

A realização da Festa do Avante!, que está agendada para os dias 4, 5 e 6 de setembro, no Seixal, tem gerado bastante polémica entre a população devido à pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus que o país enfrenta. No entanto, o Partido Comunista já começou os preparativos para a festa e divulgou, esta quinta-feira, um vídeo onde fala sobre as medidas de segurança que irão ser implementadas para o festival se realizar da forma mais segura possível no contexto atual.

O aumento do recinto em dez mil metros quadrados, para um total de 30 hectares, três palcos ao ar livre, o alargamento do auditório 1º de Maio, que passa a descoberto, para cinco mil metros quadrados, a delimitação de áreas, marcação de corredores e circuitos, a criação de um assistente de plateia, o encerramento das casas de banho durante um horário determinado para desinfeção, o controlo de entradas nas exposições, o alargamento dos espaços para esplanadas, a abertura de portas mais cedo para evitar o ajuntamento de pessoas, são algumas das medidas definidas pelo PCP.