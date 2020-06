Novas medidas de combate à covid-19 "correspondem àquilo que os especialistas têm defendido", afirma Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República reagiu, esta quinta-feira, às medidas anunciadas pelo governo de combate à covid-19 a serem aplicadas ao país, à Área Metropolitana de Lisboa, onde vigorará pelos próximos 15 dias um novo estado - de contingência - e às 19 freguesias mais afetadas pela covid-19. Foi ainda declarado o estado de alerta para todo o país a partir do dia 1 de julho.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o objetivo foi "encontrar soluções diferentes para realidades que se entendam diferentes" e que tal "corresponde àquilo que os especialistas têm defendido, que é não haver soluções gerais, mas soluções específicas para situações especificas", em declarações aos jornalistas durante uma visita ao bairro de São Roque da Lameira, no Porto.

"Certamente pesou no pensamento do Governo a ideia de que, para esses diretamente envolvidos, há uma dupla preocupação: de um lado da saúde pública, do outro lado do emprego e da continuação do trabalho e da atividade económica", referiu ainda o Presidente. "O governo ponderou em função de dados concretos, do levantamento no terreno, e entendeu que era suficiente o leque de medidas neste momento adotadas", acrescentou.