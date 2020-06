BdP. Costa formaliza escolha de Centeno para governador

Primeiro-ministro já enviou carta ao presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, a confirmar a escolha de Mário Centeno, ex-ministro das Finanças para governador do Banco de Portugal (BdP).

Já não havia dúvidas, mas agora surge a confirmação oficial. O primeiro-ministro já enviou uma carta ao Parlamento para que Mário Centeno seja ouvido como o nome indigitado para o cargo de governador de Banco de Portugal.

"O Primeiro-Ministro entregou hoje, 25 de junho de 2020, ao Presidente da Assembleia da República uma carta onde manifesta a intenção do Governo, na sequência de proposta do Senhor Ministro de Estado e das Finanças, em designar o Prof. Doutor Mário José Gomes de Freitas Centeno para o cargo de Governador do Banco de Portugal", lê-se na nota oficial enviada às redações.

Agora, o primeiro-ministro pede que seja realizada a audição prevista por lei no Parlamento, na comissão competente. De realçar que o resultado desta audição não é vinculativa.

O governo já tinha informado os partidos de que a escollhido iria ser o ex-ministro das Finanças. Que saiu do Executivo há cerca de três semanas.