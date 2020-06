Viatura despista-se em Mirandela e provoca quatro feridos

Uma viatura despistou-se, esta quinta-feira, em Mirandela, e provocou quatro feridos, dos quais dois deles ficaram em estado grave - uma criança de 11 anos e uma rapariga de 21 anos -, que tiveram de ser transportados para o hospital de Bragança. Um idoso de 74 anos também ficou com ferimentos ligeiros devido ao acidente e foi transportado para uma unidade hospitalar.

O alerta foi registado ás 16h15. As causas do acidente ainda são desconhecidas O véiculo "entrou em despiste, saiu da via e foi embater com violência contra uma oliveira", adiantou o comandante dos bombeiros voluntários de Mirandela, Luís Soares, citado pela Lusa.

No loca estiveram 16 operacionais dos bombeiros de Mirandela, com o apoio de seis viaturas, a equipa da ambulância SIV (Suporte Imediato de Vida) do INEM e a PSP de Mirandela.