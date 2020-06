Pela primeira vez em 30 anos, Liverpool vence Premier League

"Digam ao mundo... somos o Liverpool, campeões de Inglaterra", pode ler-se na publicação no Twitter do clube.

Ao fim de 30 anos, o Liverpool voltou a sagrar-se campeão nacional. A derrota do Manchester City contra o Chelsea, por 2-1, esta quinta-feira, sagrou a equipa de Anfield de campeã.

É a 19.ª vez que o Liverpool é campeão de Inglaterra, ficando a um troféu do recorde do Manchester United.

O clube já partilhou um vídeo onde mostra a história do clube e celebra a vitória. "Digam ao mundo... somos o Liverpool, campeões de Inglaterra", pode ler-se na publicação no Twitter do clube.