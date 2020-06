Bolsonaro homenageia vítimas da covid-19 com "Avé Maria" | Vídeo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, homenageou esta quinta-feira, através do Facebook, as vítimas da pandemia.

O chefe de Estado brasileiro pediu ao presidente da Agência Internacional do Turismo, também conhecida como Embratur, para cantar a música "Ave Maria".

"Queria aproveitar o Gilson aqui. Sei que muitos programas de rádio tocam a 'Ave Maria' a esta hora. Queria então prestar uma homenagem a todos os que se foram vítimas do coronavírus e pedir para o Gilson tocar a 'Ave Maria'", disse Bolsonaro.

Através da rede social, Gilson Machado Neto tocou acordeão e cumpriu o pedido do Presidente, que até então optou sempre por desvalorizar a covid-19.

O Brasil registou esta quinta-feira mais 1.141 mortes devido ao novo coronavírus. No total, o país contabiliza 54.971 vítimas mortais desde o início da pandemia.