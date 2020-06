RTP2 anuncia suspensão temporária de episódio da série Destemidas após polémica

Teresa Paixão, diretora de Programa da RTP2, anunciou que suspendeu temporariamente o episódio da série infantil ‘Destemidas’, sobre Thèrése Clerc, envolvido em polémica.

Recorde-se que tudo começou depois da transmissão do episódio da série sobre a falecida femininista francesa, emitido no espaço Zig Zag, originando várias queixas na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), bem como ao provedor da estação, por abordar temas como o aborto, homossexualidade, feminismo, divórcio e religião.

Agora, e depois de algumas informações darem conta da suspensão da série, Teresa Paixão esclareceu o assunto num comunicado partilhado nas redes sociais da estação pública.

“Sobre a serie Destemidas cumpre-me informar que não foi suspensa nem da RTP 2 - amanhã no seu horário normal, 11.30h, emitiremos o episódio dedicado a Hedy Lamarr - nem da RTP Play”, começa por referir a nota.

“O episódio sobre Therese Clerc foi temporariamente suspenso do espaço ZiG Zag da RTP Play porque reconhecemos que a linguagem utilizada no que diz respeito ao aborto não era a mais adequada para o público alvo ( 10-13 anos ) e voltará assim que estiver refeita a dobragem. Os 30 episódios que compõem a série podem ser vistos integralmente, com a tradução aproximada ao texto original na RTP Play, incluindo o episódio que deu lugar a esta questão, no espaço das séries da RTP2”, acrescenta.

Nos comentários as opiniões dividiram-se. Se por um lado uns utilizadores falam em “censura”, outros continuam a defender que há um “problema de linguagem” com a série e que é “um mau exemplo”.

A série ‘Destemidas’, adaptada da série literária ‘Culottées’ (Atrevidas) de Pénélope Bagieu, é uma série da France Télévision, apoiada pelo Programa de Media da União Europeia. O formato retrata as histórias de "mulheres corajosas, que mudaram o rumo da história”.