Férias com Graça Freitas? "Ui, credo! Não, não, obrigada", responde Marta Temido

Plateia não conteve as gargalhadas.

A ministra da Saúde foi uma das convidadas especiais do último episódio do 5 Para a Meia Noite, na RTP, onde falou sobre a pandemia de covid-19, da realização em Lisboa da Liga dos Campeões e da sua relação com a diretora-geral da Saúde.

Aliás, o momento que marcou a noite ocorreu quando Marta Temido foi questionada sobre se quereria ir passar férias com Graça Freitas.

"Ui, credo! Não, não, não, não, obrigada", respondeu a ministra, perante uma plateia que não conteve as gargalhadas.

Sobre a realização da final da Liga dos Campeões em Lisboa, Marta Temido quis escapar ao tema, explicando que nunca foi uma "rapariga do futebol".