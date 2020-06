Número de óbitos diários volta a subir no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 186 óbitos relacionadas com a covid-19 no Reino Unido. Comparativamente ao balanço anterior ocorreu uma subida no número de vítimas mortais - esta quinta-feira tinham sido registados 149 óbitos. Desde o ínicio da pandemia já morreram 43.414 pessoas no país.

Foram ainda confirmados mais 1.006 casos esta sexta-feira. Ao contrário do número de óbitos, ocorreu uma descida ligeira no registo diário de infetados - menos 12 do que no balanço anterior. 309.360 pessoas foram infetadas pelo novo vírus no Reino Unido.