André Ventura responde a comentário de Filomena Cautela sobre fascismo

Apesar de a apresentadora não ter referido o nome do deputado único do Chega, André Ventura reagiu aos comentários de Filomena Cautela.

No último programa de Filomena Cautela à frente do 5 para a Meia-Noite, a apresentadora acabou por ser alvo da polémica rubrica Alta Pressão.

Questionada sobre que convidado é que nunca quis ter no programa, Filomena Cautela diz que se recusa a ter pessoas com opiniões fascistas no programa "por mais que estas pessoas não se intititulem fascistas mas praticam e tem opiniões fascistas" e diz ter "o privilégio" de trabalhar num canal que não aceita "fascistas".

Apesar de não ter referido o nome de André Ventura, a polémica entre a apresentadora e o deputado único do Chega não é recente e Ventura acabou por reagir nas redes sociais à resposta de Filomena. "Eu sei que a Filomena Cautela queria resposta. Mas enquanto não me convidar para um copo como fez com a Mortágua, nada feito", escreveu o deputado na sua conta oficial de Twitter.

Ventura refere-se assim ao episódio em que Filomena Cautela foi mandada parar pela polícia e, ao soprar no balão, acusou uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Na altura, seguia no carro com Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda.