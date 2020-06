UEFA reage a aumento de casos de covid-19 em Lisboa

A UEFA diz estar em contacto permanente com as autoridades de saúde e desportivas portuguesas.

Depois de terem sido levantadas várias questões sobre a realização da final da Champions League, em Lisboa, em agosto, e após Portugal ter registado um aumento significativo no número de novos casos nos últimos dias, a organização decidiu esclarecer a situação e diz não estar preocupada.

Representantes da UEFA adiantaram, à imprensa espanhola, estar em contacto permanente com as autoridades de saúde e desportivas portuguesas e que para já não é esperado que existam alterações na realização do evento desportivo.

"A UEFA está em contato constante com a Federação Portuguesa de Futebol, assim como também está em contato permanente com as autoridades portuguesas. Esperamos que tudo corra bem. e que seja possível organizar a final em Portugal. Atualmente não há razão para ter um plano B mas estamos a avaliar a situação diariamente e, se necessário, adaptaremo-nos", garantiu aquela entidade.