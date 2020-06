Autor do ataque em Glasgow abatido pela polícia

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas num ataque com arma branca em Glasgow. O suspeito foi abatido pela polícia escocesa.

Algumas das vítimas foram feridas com gravidade, incluindo um dos polícias no local, está em estado crítico mas estável, segundo o Guardian.

Inicialmente, a imprensa avançou a informação de que teria morrido pelo menos três pessoas, mas tal não foi confirmado pelas autoridades.

Os motivos do ataque continuam por apurar.

"However, I would like to reassure the public that this is a contained incident and that the wider public is not at risk. Armed police officers attended the incident and I can confirm that a male suspect was shot by an armed officer."