Metro de Lisboa e PSP vão iniciar ações de controlo de volume de passageiros esta segunda-feira

O Metropolitano de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão iniciar, na próxima segunda-feira,, um conjunto de ações de controlo do volume de passageiros na rede, "sensibilizando os seus clientes para a necessidade de se manter o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara" para evitar a propagação do novo coronavírus, segundo um comunicado da empresa enviado às redações.

As ações vão ter ínicio à hora de ponta, entre as 06h30 e as 10h30, nas estações de Entrecampos, Jardim Zoológico e Cais do Sodré. "Tratam-se de estações intermodais que, face à ligação com outros operadores de transporte, necessitam de um maior controlo dos clientes, com vista ao cumprimento do distanciamento social e de segurança recomendados", pode ainda ler-se na nota.

Agentes da PSP vão estar nas estações "com a função de fiscalizar o cumprimento das medidas de utilização do transporte público em vigor na rede do Metropolitano de Lisboa, apelando aos clientes para se distribuírem ao longo do cais de embarque, de forma a evitar concentrações indesejáveis de passageiros nos comboios, reforçar a obrigatoriedade de uso de máscara e a sua correta utilização".

O Metropolitano de Lisboa apela ainda aos passageiros que continuem "a procurar as carruagens mais vazias e, caso seja necessário, que esperem pelo comboio seguinte".

Várias pessoas utilizaram as redes sociais, desde o ínicio do desconfinamento no país, para mostrar o quão difícil é cumprir o distanciamento social no transporte, especialmente na hora de ponta. Sofia Figueiredo utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia do Metro de Lisboa, capturada às 07h50 desta quinta-feira, e mostrar o seu desagrado para com a impossibilidade de cumprir as medidas de distanciamento social no transporte.

"Linha amarela, hoje 25 de Junho, percurso Odivelas - Rato às 07:50. Se é para isto que implementaram novas medidas para Lisboa, não podiam estar mais longe de conhecer a realidade. Espero que fique desvendado o mistério para o aumento de casos em Lisboa", pode ler-se na publicação da internauta, que já recebeu mais de 4.000 partilhas.