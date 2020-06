Número de infetados em festa no parque de Campismo da Galé subiu para 26

O número de casos de covid-19 detetado após a realização de uma festa de aniversário, no parque de Campismo da Galé, em Grândola, subiu para 26, segundo a delegada de saúde pública, Fernanda Santos, citada pela Lusa. No total foram realizados 328 testes a funcionários e utentes, esta sexta-feira, para conter o surto na região.

Recorde-se que um grupo de jovens, entre os 15 e os 20 anos, residentes nos distritos de Lisboa e Setúbal, realizaram uma festa no parque de campismo, durante os feriados de junho. Do total de infetados, cinco residem em Grândola.

Entre os casos “há pessoas jovens e menos jovens, alguns familiares dos positivos, mas com uma sintomatologia ligeira, o que não cria grandes cuidados”, de acordo com a responsável, que sublinha que é importante controlar a doença nos mais jovens de modo a evitar que estes infetem pessoas mais idosas ou mais sensíveis à doença.

O parque de campismo foi encerrado e as pessoas que ainda estão no parque - visto que muitos residem no local - estão a cumprir isolamento. De acordo com Fernanda Santos, as pessoas encontram-se “estão calmas e tranquilas e percebem que é importante fazer este rastreio para ter uma fotografia do que está a acontecer e qual a situação epidemiológica do parque de campismo da Galé”, sublinhou.