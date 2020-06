Sporting vence Belenenses SAD e recupera terceiro lugar

O Sporting bateu esta noite o Belenenses SAD no fecho da jornada 28 da Liga portuguesa.

Os leões venceram por 3-1, com golos de Coates (21 minutos) e Jovane Cabral (35' e 45+2), que bisou, com o segundo golo a ser apontado de grande penalidade.

O extremo luso-cabo-verdiano marca pelo terceiro jogo consecutivo, depois de já ter faturado frente ao Tondela e Paços de Ferreira.

Já pelos azuis marcou Licá, que ianaugurou o marcador aos 9 minutos.

Com este resultado, a equipa de Rúben Amorim volta ao terceiro lugar na tabela, com 52 pontos, mais dois do que o Sp. Braga, que voltou para a quarta posição.

O FC Porto lidera isolado a prova, com 67, mais três do que o segundo classificado Benfica (64).