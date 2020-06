Mais de 48 mil novos casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas no Brasil

Nas últimas 24 horas foram confirmados 900 óbitos relacionados com a covid-19 no Brasil. Desde o ínicio da pandemia, já morreram 55.961 pessoas infetadas com o novo vírus no país. Este registo diário representa uma ligeira descida face ao balanço anterior, em que foram registados 1.141 óbitos.

Foram ainda registados 48.860 novos casos de covid-19, a segunda maior cifra diária de novos casos desde o ínicio da pandemia. Segundo as autoridades de saúde, 1.274.974 já foram infetadas pela covid-19.