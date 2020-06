Primeira empreitada da expansão do Metro de Lisboa até Santos recebe luz verde do Tribunal de Contas

Contrato, no valor de 48,6 milhões de euros, sem IVA, foi assinado a 6 de maio com a construtora Zagope.

O contrato da primeira empreitada do plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa, para prolongar as linhas amarela e verde, recebeu o visto prévio favorável por parte do Tribunal de Contas. Em causa está a ligação entre a estação do Rato e a futura estação de Santos.

“O contrato referente à execução da empreitada de construção do Lote 1: Execução dos toscos entre o término da Estação Rato e a Estação Santos, no âmbito da Execução da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, para a concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde (Rato – Cais do Sodré), recebeu visto prévio favorável por parte do Tribunal de Contas”, informa a transportadora em comunicado, este sábado.

"Com esta decisão, o contrato assinado a 6 de maio com a ZAGOPE - Construção e Engenharia, S.A., com o prazo global de execução de 960 dias, inicia a sua vigência”, acrescenta a mesma nota, revelando assim que a obra deverá estar concluída em abril de 2023.

O contrato em causa tem o preço contratual de 48 milhões e 624 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Para concluir a ligação entre o Rato e o Cais do Sodré faltará ainda a ligação entre Santos e Cais do Sodré. A ‘Execução da Empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, no âmbito da concretização do Plano de Expansão do Metropolitano de Lisboa - Prolongamento das Linhas Amarela e Verde (Rato – Cais do Sodré)’ é composta pelo Lote 1 – Execução dos toscos entre o término da Estação Rato e a Estação Santos e pelo Lote 2 - Execução dos toscos entre a Estação Santos e o término da Estação Cais do Sodré, este objeto de concurso público internacional, cujas propostas, já entregues, se encontram em análise e avaliação pelo Júri do procedimento”, informa ainda.

“A expansão da rede do Metropolitano integra, ainda, o Lote 3, relativo à construção de dois novos viadutos sobre a Rua Cipriano Dourado e sobre a Av. Padre Cruz, na zona do Campo Grande, prevendo a ampliação da estação do Campo Grande para Nascente, cujo concurso se encontra em curso, estando a entrega das propostas prevista para 21 de agosto de 2020”, refere ainda a empresa.

Segundo o Metropolitano de Lisboa, a expansão do metro terá um custo de 210,2 milhões de euros, que será cofinanciado em 127,2 milhões de euros pelo Fundo Ambiental e em 83 milhões de euros pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.