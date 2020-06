Morreu mais uma utente do lar de Reguengos de Monsaraz com covid-19. É a terceira vítima

Registou-se uma terceira morte entre os utentes infetados com covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz. De acordo com fonte oficial da autarquia, citada pela agência Lusa, trata-se de uma mulher, de 82 anos, que estava internada no Hospital do Espírito Santo (HES), em Évora.

Na mesma unidade hospitalar encontram-se internados outros seis infetados com origem no surto do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.

Recorde-se que a primeira morte entre os utentes daquela instituição ocorreu na quarta-feira e a segunda na quinta-feira.

De acordo com a atualização mais recente da autarquia, o conselho de Reguengos de Monsaraz tem agora 129 infetados, mais cinco do que ontem. Destes casos, 96 dizem respeito a utentes e funcionários do lar e 33 registam-se na comunidade.