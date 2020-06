Cultura

27 de junho 2020

Nicholas Ratcliffe toca Contentores dos Xutos&Pontapés

Nicholas Ratcliffe volta a tocar este sábado no SOL e no Facebook do SOL, Como já é habitual, o guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma pediu aos leitores que escolham a música que gostariam de ouvir e Contentores dos Xutos & Pontapés foi a escolhida. Esta atuação traz a surpresa da mudança do cenário e o músico apresenta-se no ambiente mais intimista da sua sala. Veja o vídeo.