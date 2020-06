Alemanha regista 256 novos casos de infeção pelo novo coronavírus

A Alemanha registou nas últimas 24 horas 256 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. O balanço deste domingo dá também conta de mais três mortes associadas à covid-19.

O total de infetados no país é agora, segundo o Instituto Robert Koch, de 193.499 e o de óbitos de 8.957. O total de recuperados é de 177.700, mais 200 que na véspera.

Trata-se do menor aumento diário do número de infeções desde há quase duas semanas na Alemanha, que desde 15 de junho vinha registando um aumento no número de casos diagnosticados diariamente, depois de um surto num matadouro na cidade de Gütersloh, no Oeste do país.

Ainda na véspera, haviam sido registados 687 novos casos de infeção.