Porto. PSP dispersou ajuntamento de 100 pessoas na noite de sábado

Tratava-se de um grupo de jovens reunidos perto da Reitoria da Universidade do Porto. Alerta foi dado por volta da meia-noite, quando os bares já tinham encerrado.

A PSP dispersou na noite deste sábado na cidade do Porto um grupo de mais de 100 pessoas que se juntaram perto da Reitoria da Universidade do Porto, noticiou a SIC Notícias.

O alerta foi dado quando os bares estavam já encerrados, por volta da meia-noite. O grupo era composto por jovens, alguns dos quais se faziam, apesar da chuva, acompanhar de colunas.

Segundo a SIC Notícias, a intervenção da polícia decorreu sem qualquer incidente.

Como todo para todo o país, à exceção da Área Metropolitana de Lisboa, também para o Porto o Governo decretou na passada quinta-feira a descida do estado de calamidade para estado de alerta no combate à pandemia de covid-19, que limita os ajuntamentos a 20 pessoas, obriga os bares a fechar às 23h e proíbe o consumo de álcool na via pública.