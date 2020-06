Covid-19. Campistas da Galé testam todos negativo depois de surto

Há ao todo nove infetados no município. Três deles são funcionários do parque de campismo onde decorreu a festa que esteve na origem de um surto com 26 infetados.

Os clientes do Parque de Campismo da Galé, em Grândola, tiveram todos resultado negativo nos testes à covid-19 realizados depois de ter sido detetado um surto nas instalações, após uma festa, com 26 infetados.

Segundo o delegado de saúde do município disse neste domingo à agência Lusa, apesar de nenhum dos restantes campistas ter testado positivo, há no concelho nove pessoas infetadas — três delas funcionárias do parque e as outras seis “jovens do concelho”. Já "os clientes são todos negativos", afirmou Ismael Selemane.

Esta semana, uma festa realizada no Parque de Campismo da Galé esteve na origem de um surto com 26 infetados — todos eles residentes em Lisboa e em Setúbal.