Embarcação teve uma avaria no sistema de propulsão, junto à praia da Calada.

Sete pessoas foram este domingo resgatadas de um barco à deriva junto à praia da Calada, em Mafra, devido a uma avaria no sistema de propulsão, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional.

Uma embarcação da estação salva-vidas da Ericeira foi acionada de imediato.

As pessoas que se encontravam no interior do barco encontravam-se bem, pelo que não foi necessário receber assistência médica.