Os polacos decidem se querem um país conservador ou liberal

Os polacos tiveram de optar entre duas visões muito dispares do mundo, este domingo, numas eleições presidenciais que podem pôr em causa o domínio do partido ultra-conservador Lei e Justiça (PiS, em polaco) sobre o país. O Presidente Andrzej Duda, aliado do PiS, lutou pela reeleição, tendo como principal oponente o presidente da Câmara de Varsóvia, o liberal Rafal Trzaskowski. As sondagens mostram que Duda deverá vencer a primeira volta, mas é muito improvável que consiga os 50% dos votos de que necessita - tudo indica que, dentro de duas semanas, enfrentará Trzaskowski, numa segunda volta demasiado renhida para que haja previsões fiáveis.

Trzaskowski, candidato da Plataforma Cívica (PO, em polaco), de centro-direita, que em 2018 ganhou a Câmara da capital com o slogan “Varsóvia para todos”, compromete-se a combater a descriminação de pessoas LGBT+, pondo também fim a tentativas de interferência na justiça por parte do Governo, afastando-o do atual rumo à colisão com a União Europeia. Já Duda vê tudo isso como um ataque à família tradicional, tendo assinado uma promessa de “defender as crianças contra a ideologia LGBT”, que qualificou como sendo ainda mais “destrutiva” que o comunismo - uma referência particularmente dura na Polónia, que foi subjugada durante décadas pela União Soviética.

A retórica de Duda foi amplamente vista como um aceno à base conservadora do PiS, que tende a ser mais forte em pequenas cidades ou áreas mais rurais. O Presidente polaco ainda conseguiu marcar uma visita de última hora a Washington, a semana passada, sendo recebido de braços abertor pelo seu homólogo norte-americano, Donald Trump. “Está a fazer um trabalho fantástico. As pessoas da Polónia acham-no o máximo”, disse Trump, ao lado de Duda, a quem prometeu mover milhares de tropas norte-americanas da Alemanha para a Polónia, sempre receosa da vizinha Rússia.

Se Duda é visto como o candidato de Trump, Trzaskowski, um conhecido eurófilo, é considerado o candidato da UE, que tem chocado como o PiS. Aliás, em resposta aos ataques do Presidente polaco à “ideologia” LGBT+, a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, considerou “muito triste” que um líder europeu “decida atacar minorias por potenciais ganhos políticos”.

Contudo, talvez o maior problema da campanha de Duda não tenha sido oposição europeia, mas sim a pandemia de covid-19: a eleição estava marcada para maio, numa altura em que o Presidente estava com uma enorme vantagem nas sondagens, que veio a perder desde então. A oposição fez forte pressão pelo adiamento, lembrando que estavam proibidos de fazer campanha, devido às medidas de isolamento social, enquanto o Presidente podia viajar pelo país, como parte dos seus deveres oficiais.

Importa lembrar que Duda e Trzaskowski não são os únicos candidatos nesta eleições: Há outros nove, incluindo Szymon Holownia, o apresentador da versão polaca do programa “Got Talent”. que se identifica como católico progressista. O apresentador de televisão está em terceiro lugar nas sondagens, com 12% das intenções de voto, segundo o Politico, face às 29% de Trzaskowski e os 43% de Duda - quem quer que Holownia poderá ter uma margem decisiva na segunda volta.