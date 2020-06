Sete arguidos acusados do homicídio de Luís Giovani

O Ministério Público deduziu formalmente, esta segunda-feira, a acusação contra sete arguidos pelo homicídio de Luís Giovani.

A dois dos arguidos é ainda imputado um crime de detenção de arma proibida. Um oitavo arguido está apenas acusado de favorecimento pessoal.

Recorde-se que Luís Giovani dos Santos Rodrigues morreu a 31 de dezembro do ano passado no hospital, depois de ser agredido à saída de um espaço de diversão noturna em Bragança.

O jovem, de nacionalidade cabo-verdiana, era estudante do primeiro ano do curso de Design de jogos digitais no Instituto Politécnico de Bragança.