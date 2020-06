Morreu mais uma utente do lar de Reguengos de Monsaraz

Quarta vítima mortal morreu esta manhã no hospital.

O surto que teve início num lar de terceira idade em Reguengos de Monsaraz fez, esta segunda-feira de manhã, a quarta vítima mortal.

Trata-se de uma idosa de 91 anos que estava internada no Hospital de Évora.

Na mesma unidade hospitalar encontram-se ainda internados outros infetados com origem no surto do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.

Recorde-se que a primeira morte entre os utentes daquela instituição ocorreu na quarta-feira, a segunda na quinta-feira e a terceira no sábado.

De acordo com a atualização mais recente da autarquia, o conselho de Reguengos de Monsaraz tem agora 184 infetados. Entre os funcionários da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Monsaraz há a registar apenas um caso positivo, enquanto todas as crianças das creches da FMIVPS e da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz testaram negativo.