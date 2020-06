Protagonista de Orange is the New Black assume relação

As duas ter-se-ão conhecido por amigos em comum e, segundo o Daily Mail, a relação entre as duas evoluiu no último ano.

Taylor Schilling assumiu, esta segunda-feira, a sua relação com Emily Ritz, uma artista visual. A protagonista de Orange is the New Black partilhou uma fotografia na qual aparecem as duas. "Não podia estar mais orgulhosa de estar a teu lado", escreveu a artista, identifcando a atriz, que na série da Netfliz interpreta Piper Chapman. "Feliz Pride", escreveu, no último fim de semana em que se assinala o orgulho LGBTQ+.

Taylor acrescentou seis emoji em forma de coração. No passado, a orientação sexual da atriz já tinha sido questionada. "Não há uma parte de mim que possa ser rotulada. Eu não me encaixo numa caixa - é muito redutor", já tinha dito a atriz, quando questionada acerca deste assunto.

As duas ter-se-ão conhecido por amigos em comum e, segundo o Daily Mail, a relação entre as duas evoluiu no último ano.