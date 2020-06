Surto em lar de São Domingos de Rana deixa, pelo menos, 47 pessoas infetadas

Há um novo surto de covid-19 registado num lar em Portugal. A notícia foi avançada durante a conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira. Estão infetados, atualmente, 41 dos 46 residentes residentes do lar, que fica em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais.

Em declarações aos jornalistas, o coordenador do gabinete de supressão de covid-19 em Lisbao e Vale do Tejo, Rui Portugal, afirmou ainda que seis funcionários testaram positivo à covid-19. Rui Portugal confirmou ainda a morte de um dos utentes do lar.

Segundo o Boletim Diário da DGS, já morrerram 1568 pessoas vítimas da doença em Portugal, e já foram registados 41.912 casos.

Um lar em São Domingos de Rana, em Cascais, registou um óbito e 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, revelou hoje o coordenador do gabinete supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).