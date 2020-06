Buffon renova mais uma temporada com a Vecchia Signora

O guarda-redes celebrará no próximo ano 43 anos.

A Juventus anunciou, esta segunda-feira, que Gianluigi Buffon vai manter-se no clube durante, pelo menos, a próxima temporada.

Em 2021, o guarda-redes irá celebrar ainda 43 anos. A direção da Vecchia Signora anunciou ainda a de Giorgio Chiellini, o capitão da equipa.

O guarda-redes voltou à equipa depois de uma temporada no Paris Saint-Germain e, até agora, participi em 13 jogos. Para o ano, assinalará duas décadas de permenência no clube de Turim. Este ano, tornou- se o jogador com mais jogos na liga italiana, tendoe ntrado em campo pela equipa 479 vezes.